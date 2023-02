Immondizia abbandonata, i residenti chiedono più decoro

L’immagine che fa più impressione è la vasca da bagno idromassaggio triangolare rovesciata tra sacchi gialli enormi e pieni di rifiuti vari, pannelli di cartongesso e paraurti di plastica di autovetture. Alcune tonnellate di rifiuti accatastati tutti davanti all’ingresso della Stazione ecologica in via Vizzano a Sasso Marconi, i cui cancelli espongono un cartello che recita chiaro: "Divieto di scarico materiali i trasgressori saranno puniti a norma di legge", sotto l’occhio perplesso di quanti, in fila ordinata, vanno a conferire questo o quell’oggetto che non si può mettere nei bidoncini della raccolta porta a porta.

"Non hanno vergogna di nulla! Se non puliscono davanti alla stazione ecologica non possiamo meravigliarci delle condizioni del territorio che, ormai, è diventato terra di degrado. Ma non erano state installate le telecamere? Funzionano? Vengono puniti i trasgressori?", è il commento amaro di Mauto Poluzzi, sassese doc.

Poluzzi, dopo aver passato una vita a piazzare macchine fotografiche delle migliori marche nei negozi di mezza Italia, oggi da pensionato si è appassionato al decoro della sua città, di Sasso Marconi.

"La situazione – racconta – non è migliore nel centro del paese. Gli spazzini non si vedono più, lungo i marciapiedi cartacce, bottigliette e immondizia di ogni genere. Se poi esci un po’ dal paese, è ancora peggio. Prendiamo via Vizzano, la strada delle Ganzole. Appena oltre il guard-rail i cumuli di sacchi di rifiuti si sprecano. Ti sposti sulla provinciale Val di Setta, a pochi metri dal casello autostradale, e la situazione non è diversa. Anzi, peggio. Saliamo ai prati di Mugnano e tra le case in abbandono che una volta accoglievano con un bar e una tavola calda escursionisti e gitanti della domenica, ti trovi di fronte ammassi giganti di materiali edili. Perché non recuperare questi manufatti? Metterli a disposizione degli escursionisti della Via degli Dei?".

Interpellata dal Carlino, ecco la risposta dell’Amministrazione comunale di Sasso, tramite Irene Bernabei, assessore all’Ambiente. "È vero – rivela – negli ultimi tempi si sono verificati alcuni disservizi nel servizio di spazzamento, dovuti al cambio di gestione conseguente alla gara d’appalto che ha coinvolto i Comuni del bacino territoriale di Bologna, tra cui Sasso Marconi. Davanti a questi episodi, abbiamo fatto di tutto per garantire il decoro della città, sollecitando più volte l’intervento del gestore del servizio (Hera, Brodolini SpA e le cooperative del gruppo Eco Bi) nelle situazioni di criticità riscontrate e abbiamo richiesto ad Atersir di attivarsi per far sì che il gestore rispetti le condizioni contrattuali, anche tramite sanzioni".

E i rifiuti davanti alla stazione ecologica? "Vengono depositati solo quelli speciali – risponde l’assessore – che per legge non possono essere conferiti all’interno della stazione".

Nicodemo Mele