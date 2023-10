Imola (Bologna): Lavori in somma urgenza nel 2023 - "Garantiti da soli"

IMOLA (Bologna)

"Il problema vero è che la nomina del commissario è arrivata tardi: l’anticipo per i lavori in somma urgenza ce lo siamo ’garantiti’ da soli". Marco Panieri, sindaco di Imola (Bologna) e presidente del Circondario imolese ha saltato in pieno qualsiasi richiesta di acconto alla struttura commissariale: "A giorni saremo pronti a chiedere il rimborso totale delle opere urgenti fatte. Stiamo rendicontando tutto e i cantieri sono finiti pressoché ovunque".

Sindaco, qual è stato dell’arte?

"Nel circondario sono stati spesi 2,5 milioni di euro per lavori in somma urgenza dei quali 870mila spesi solo a Imola. Ma abbiamo poi 65,3 milioni di euro di interventi di ricostruzione da finanziare: circa 7 nel mio comune, 24 a Castel del Rio, 12 a Casalfiumanese, 8 a Borgo Tossignano, 5 a Fontanelice tanto per citarne alcuni".

Avevate i soldi in tasca?

"Fatti i verbali per gli interventi di somma urgenza, che servono per attivare subito le imprese, ho previsto a bilancio circa 900mila euro attingendo ad accantonamenti. Poi, quando il commissario ha emanato l’ordinanza e quindi riconosciuto le somme che avevamo impegnato, abbiamo portato la variazione in consiglio. Ora attendiamo gli ultimi pagamenti alle imprese e le loro fatture per presentare, una sola volta, tutte le pratiche".

Si aspettava un iter del genere?

"Diciamo che il commissario è stato nominato tardi e, di conseguenza, tutto arriva tardi. Dopo cinque mesi alle imprese e alle famiglie non è arrivato nulla o quasi. E solo a Imola abbiamo 159 imprese agricole con danni accertati, anche in una zona che, nonostante i sopralluoghi fatti, non è stata inserita nella lista delle aree colpite. Ho l’amaro in bocca".

Qual è?

"Zello. A settembre abbiamo fatto un sopralluogo con i funzionari del commissario, ma dei tre territori per i quali chiedevamo l’ammissione è rimasto escluso quello. Ma famiglie e imprese i danni li hanno avuti".

Cosa devono fare?

"Ci hanno detto che basterà che dimostrino il nesso di causalità. Speriamo".

Dopo questa partenza in salita cosa auspica per la lunga ricostruzione?

"Che si perfezioni l’iter, che si prevedano maggiori autocertificazioni in capo ai dirigenti degli enti locali e agli amministratori che hanno oneri e onori dei propri territori".

Cristina Degliesposti