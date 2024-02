Imparare l’arte degli scalpellini. Un corso per intagliare le pietre

È in partenza il sesto corso di avvicinamento alla scultura su pietra arenaria degli Scalpellini dell’Appennino Bolognese, riconosciuti recentemente come De.Co. Bologna per quanto riguarda gli antichi saperi. Un riconoscimento prestigioso che consente di proseguire a tutelare e promuovere questo antico mestiere e mantenere vive le tradizioni di utilizzo della pietra arenaria nella Valle del Reno che si tramandano da oltre 700 anni. Vi sono infatti tangibili testimonianze del lavoro dei cosiddetti Maestri Comacini, veri e propri artisti nomadi che dalle valli lombarde hanno qui lasciato la loro impronta di tagliapietre, scultori e architetti. Oggigiorno però l’arte dello scalpellino si stava perdendo: le cave hanno chiuso, i vecchi artigiani non sono più in grado di operare e questa tradizione correva il rischio di sparire per sempre. Per questo l’Associazione Fulvio Ciancabilla ha pensato di mettere in piedi il Progetto Montovolo che prevede alcune direttrici operative: la valorizzazione dei Sentieri degli Scalpellini, rendendoli fruibili ai camminatori di oggi; il recupero di vecchie cave a scopo didattico e l’auspicio di applicazione di una nuova normativa per l’utilizzo di materiale arenaceo da crollo.

Intanto, per la valorizzazione dei sentieri degli Scalpellini è già stato elaborato un programma che prevede la riapertura delle antiche vie, andando così ad integrare i sentieri Cai presenti intorno ai monti Vigese, Montovolo, Rocca di Vigo e collegare le vie di attraversamento già attive come la Via Francesca della Sambuca e quella della Lana e della Seta.

Il corso prenderà l’avvio il 9 marzo e durerà tutti i sabati di marzo e aprile. Per informazioni

presidente@associazionefulviociancabilla.org