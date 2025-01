"Impegni non rispettati sul centro Inail di Vigorso"

Sono ancora in corso al centro protesi Inail di Vigorso, a Budrio, i lavori per spostare gli impianti "al livello presunto di sicurezza rappresentato dal piano rialzato degli edifici". Ma Inail ha intenzione di "riattivare nel più breve tempo possibile le funzioni essenziali del centro protesi", vista la "necessità di riavviare l’erogazione dei servizi sanitari in favore degli assistiti". Sul futuro, però, nessuna certezza nella risposta data l’altro giorno al Senato dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che cita i lavori di demolizione e il rifacimento del ponte sull’Idice di via Rabuina, ma parla anche di un modello unitario da mantenere anche "nella futura collocazione della struttura". Il centro, infatti, è stato allagato più volte negli ultimi anni e da tempo si è affacciata l’ipotesi di un trasloco della struttura.

Parla di una risposta "del tutto deludente" la senatrice Pd Sandra Zampa. "Sono del tutto insoddisfatta – spiega nella sua replica – perché questa interrogazione chiedeva con molta chiarezza degli impegni per la messa in sicurezza idrogeologica del sito del centro, in coordinamento con la struttura commissariale. Lei – si rivolge al sottosegretario – ha ricordato che verrà abbattuto un ponte, ma qui da tempo si chiede che venga costruito un argine. Su questo non ho sentito alcuna parola". Su questo "stigmatizzo anche l’assoluta inefficacia della struttura commissariale, nella gestione del precedente commissario Figliuolo, che non ha impegnato le risorse e che, riguardo alla costruzione dell’argine, aveva assunto un impegno preciso di cui non vi è traccia", aggiunge la senatrice Pd.