Impegno sociale, premiati Naldi e Minguzzi

In una sala del consiglio gremita il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti ha ringraziato i cittadini Italo Minguzzi e Gian Guido Naldi per il grande impegno civile, sociale e professionale profuso nel progetto ’Fare Impresa in Dozza’ (Fid). Alla cerimonia sono intervenuti anche Rosalba Casella, direttrice del carcere, Maurizio Marchesini in qualità di presidente della Fid srl. Con orgoglio è stato riportato il dato forse più significativo del progetto attivo ormai da 12 anni e che ha coinvolto complessivamente 70 persone: la percentuale di reiterazione per i detenuti che sono stati assunti dalla Fid srl è del 10-12% rispetto al 70% della media. "Minguzzi e Naldi si sono prodigati in questa ‘causa’ di recupero delle persone che si trovano in carcere - ha dichiarato la Conti -. Questa premiazione è utile per riflettere sul tema delle vite di chi vive in carcere e di come questo paese abbia il dovere di investire sulla loro formazione e dignità".

Così invece la Casella: "Alla consegna delle targhe di riconoscimento i due premiati hanno raccontato: "Questo progetto, purtroppo l’unico in Italia, nasce dalla lungimiranza di imprenditori che hanno capito che il carcere non è solo un luogo di scarti. I delinquenti quelli veri, ‘pesanti’ come li definisco io, sono solo una piccola parte della popolazione carceraria in sovraffollamento. Gli altri sono persone che la società non vuole vedere, senza considerare che dopo un periodo di tempo, verranno restituiti alla società. Ma come questi tornano alla società? L’esperienza della Fid ha questo obiettivo: dare alla società persone diverse rispetto a come erano quando sono entrate e dovrebbe essere questo, secondo il dettato della Costituzione, il vero obiettivo del carcere".

Di unico, infatti, come sanno bene Minguzzi, Naldi e Marchesini, la Fid ha non solo che i detenuti in carcere lavorano, ma soprattutto che non fanno attività domestiche per la struttura in sè, bensì lavori specifici, che richiedono competenze (che prima non avevano), abituando i detenuti ad attività produttive, agevolando così un inserimento lavorativo e societario all’uscita dalla Dozza.

Zoe Pederzini