Impianti acque reflue, si cerca un progettista

L’azienda Anufa Srl di Imola, ricerca uno/una progettista/manutentore di impianti di trattamento delle acque primarie e reflue. Si richiede capacità di organizzazione di cantiere, di organizzazione autonoma di sopralluoghi. Oltre una conoscenza basica della lingua inglese. Da conoscere sono anche Excel, Word e Cad. Preferibile il possesso di una laurea triennale/magistrale in Ingegneria o Chimica Industriale e l’avere una specializzazione in ambito depurazione acque. La figura individuata si occuperà di progettazione, realizzazione e gestione/manutenzione impianti di trattamento acque primarie e reflue. E di progettazione, rilievo in campo ed elaborazione dati con modellazione reti fognatura o distribuzione acque potabili. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Contratto è a tempo determinato della durata di 6 mesi. Livello di inquadramento: 3° Retribuzione lorda indicativa di 1.800 euro; data presunta di inizio del rapporto: marzo 2024. L’orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 (con possibilità di autogestione). L’offerta scade il 10 marzo