Impianti di riscaldamento, alla caccia di un installatore

Expert Clima Srl è alla ricerca di una figura per la fornitura e l’installazione di sistemi di condizionamento e relativa manutenzione, in affiancamento ad altre figure di installatori esperti. La persona ricercata dovrà utilizzare diversi strumenti, come il trapano, l’avvitatore, la carotatrice, l’aspirapolvere, i cacciaviti e altri materiali. Il lavoro viene svolto principalmente nelle abitazioni dei clienti, con la possibilità di trasferta in giornata nei territori di Ferrara e di Modena. L’ambiente di lavoro è giovane e dinamico.

L’offerta, che richiede disponibilità immediata, richiede il possesso della licenza media. È preferibile essere automuniti, in possesso della patente di guida di tipo B. L’annuncio scade venerdì 16 ed è rivolto sia a uomini sia a donne.

Chi applica concorre per un contratto di apprendistato, che prevede un tempo pieno di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Le giornate di riposo sono sabato e domenica.