Impianti di valvola aortica Pazienti operati da svegli

Una nuova opportunità per gli anziani colpiti da una stenosi valvolare aortica, ossia un restringimento della valvola cardiaca. "Sono stati eseguiti nei giorni scorsi tre impianti transcatetere di valvola aortica (Tavi), due al Maggiore e l’altro all’ospedale ferrarese di Cona, su pazienti, due uomini e una donna, tra gli 86 e 88 anni. Nessuno di loro, per l’età, avrebbe potuto affrontare un intervento cardiochirurgico tradizionale a cuore aperto – precisa Gianni Casella, direttore della Cardiologia del Maggiore, ospedale dove non c’è la cardiochirurgia – e invece con questa tecnica la valvola è stata inserita in anestesia locale, attraverso un’arteria della gamba, con i pazienti svegli, in poco più di 50 minuti e i pazienti sono stati dimessi dopo cinque giorni".

Gli interventi si inseriscono all’interno di un progetto più ampio: lo studio ‘Tracs’ (Transcatheter Aortic-Valve Implantation With or Without On-site Cardiac Surgery), coordinato dalle unità operative di Cardiologia dell’Ausl e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. Si tratta di uno studio randomizzato in cui i pazienti vengono indirizzati in tempi rapidi alla procedura di Tavi in un centro non necessariamente dotato di cardiochirurgia.

"La particolarità non è tanto nella tecnica, già eseguita in qualche occasione in ospedali senza cardiochirurgia – spiega Casella – , ma nella metodologia dello studio che consente in modo scientificamente corretto di capire se i tempi più rapidi di esecuzione, quindi la minor permanenza in lista d’attesa, un indubbio vantaggio per la qualità di vita dei pazienti, possono compensare il fatto di non avere una cardiochirurgia disponibile nel raro caso di complicanze. Nel braccio di confronto i pazienti vengono trattati dagli stessi operatori al Sant’Orsola, dove è presente la cardiochirurgia, ma con maggiore permanenza in lista d’attesa. lo studio ha come investigatore principale Gianmarco Iannopollo del Maggiore, che si è aggiudicato un bando ministeriale per ricercatori under 40".

d. b.