Impianti sportivi, appalti al via Addio alla copertura della vasca

A Budrio un anno fa sono stati assegnati 5 milioni di euro per il miglioramento di quattro strutture sportive del piazzale della Gioventù. Da anni la principale necessità dello sport budriese era avere una nuova palestra nell’area dei vecchi palloni del tennis, tra le scuole medie e lo stadio di calcio. La scelta fatta nel 2021 è stata quella di aggiungere a quest’opera (2,64 milioni di euro) anche l’ampliamento del palazzetto (880mila euro), il rifacimento del campo da calcio principale e del blocco servizi per gli spettatori (880mila euro), la copertura della piscina comunale. Per quest’ultimo intervento sono stati previsti 1,1 milioni.

Il progetto presentato al Ministero dell’Interno dall’amministrazione del mandato 20172022 era quello di un pallone pressostatico a copertura della vasca grande e degli impianti tecnologici per il suo funzionamento. In questi mesi, l’amministrazione comunale di Budrio ha incontrato i progettisti e le società che gestiscono gli impianti interessati dagli interventi. Stanno partendo le gare per l’aggiudicazione degli appalti, mentre i lavori inizieranno in autunno. Un milione e 100mila euro per la piscina. "Il progetto originale, ovvero quello di coprire con un pallone la vasca, presentava alcune criticità: la fragilità e costi energetici troppo elevati", racconta il sindaco Debora Badiali. La nuova proposta progettuale prevede lo stralcio della copertura, migliorando fortemente l’utilizzo estivo della piscina comunale. Si punta sull’inclusione sociale e sull’eliminazione del degrado dell’area verde a servizio dell’impianto: rinaturalizzazione, percorso salute, percorso sensoriale fruibile da bambini, anziani e persone con limitate funzioni motorie.

Si prevede, inoltre, la riqualificazione delle pavimentazioni esterne e della tribuna come luogo di incontro e di ristoro. Sono 880mila euro i fondi stanziati per il Palazzetto Luciano Marani: un nuovo edificio costituito da un volume a pianta rettangolare con copertura inclinata, rivolto verso il parco Giovanni XXIII. Per la nuova palestra (ex palloni da tennis) 2 milioni e 640mila euro: una struttura multisport, da utilizzare in prospettiva non solo per le attività scolastiche, ma come edificio a servizio di tutte le attività sportive cittadine. Altri 880mila euro per lo stadio di calcio Pietro Zucchini: previsto il rifacimento del manto erboso del campo sportivo e l’adeguamento degli spazi di attività di servizio. Gli interventi sugli spazi di servizio a supporto delle attività sportive prevedono l’adeguamento del blocco dei servizi igienici posti nella zona spettatori.

Zoe Pederzini