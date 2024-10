Impianti sportivi, scontro società-Comune

Impianti sportivi non assegnati a San Lazzaro, caos nei turni di utilizzo degli stessi e poca chiarezza da parte dell’Amministrazione comunale in merito. Questo quanto aveva denunciato la scorsa settimana Fratelli d’Italia, per voce del consigliere comunale Alessandro Sangiorgi, a cui era seguita la replica dell’assessore allo Sport Luca Melega. Ora, a parlare contro l’Amministrazione comunale, sono alcuni presidenti delle società sportive locali. "Come società attiva in diverse discipline denunciamo l’assoluta mancanza di un regolamento che stabilisca criteri di assegnazione dei turni chiari nelle palestre comunali - dichiara Mauro Conte, presidente dell’In Fieri asd -. Abbiamo due squadre di basket e paradossalmente un solo spazio su cui giochiamo anche le partite del campionato regionale. Per gli altri indispensabili turni troviamo a fatica posto in strutture a gestione privata a 70 euro l’ora, con fortissima ricaduta sulle tasche dei giovani sanlazzaresi desiderosi di fare sport. Per le altre discipline (yoga, pilates, kung-fu, muay thai) troviamo posto a Bologna dove c’è trasparenza e dove veniamo costantemente informati sui turni che si rendono disponibili".

Caos e discrepanze non indifferenti perchè in merito, invece, l’assessore Luca Melega aveva commentato: "Risulta che le società sportive stanno già esercitando le rispettive attività negli impianti che già utilizzavano durante la scorsa stagione, come da loro richieste, in totale trasparenza in esito all’incontro con l’assemblea delle società che ogni anno si tiene a fine agosto, prima dell’avvio della stagione sportiva. Il miglioramento dell’offerta impiantistica da un lato e un conseguente incremento del numero di praticanti di tutte le discipline sportive dall’altro, sta causando una crescente domanda che ovviamente fatica ad essere pienamente soddisfatta, fintanto che non verranno ultimati gli impianti sportivi in corso di realizzazione, non solo con risorse pubbliche ma anche grazie al coinvolgimento di associazioni e privati".

Zoe Pederzini