Impianti sportivi, secondo round al Comune

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune in merito alla gestione degli impianti sportivi. A parere della Polisportiva anzolese l’amministrazione, con la messa a bando della gestione, vinto dal Real Sala Bolognese, non aveva ottemperato agli obblighi di legge. Ne è conseguito un ricorso al Tar, che aveva dato in ragione alla Polisportiva, ma poi il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza.

"Il Consiglio di Stato – spiega il sindaco Giampiero Veronesi - ha ritenuto fondate le ragioni del Comune riconoscendo tre punti. Il primo: che la Polisportiva non ha mai impugnato la lettera di invito alla gara perdendo così il diritto alla proroga automatica. Il secondo che la polisportiva anzolese ha prestato totale acquiescenza agli atti di gara per il nuovo affidamento. Infine che ha posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi della gestione in proroga".

"L’amministrazione comunale di Anzola – aggiunge il primo cittadino - è l’unica, in tutto il territorio di Terre d’Acqua, a riconoscere annualmente alla Polisportiva un importo di 60mila euro: credo quindi che in tema di sensibilità verso lo sport, pur essendo sempre tutto migliorabile, abbiamo dato prova concreta di essere , presenti. Anche perché tra gli oltre 400mila euro messi sul campo da calcio sintetico (somma interamente corrisposta dall’amministrazione comunale), i vari interventi sulla palestra del basket, sulle tribune del calcio, sui campi da tennis, e così via, abbiamo sostenuto costi davvero importanti. Lo abbiamo appunto fatto perché crediamo nello sport e nelle persone che ci gravitano".

"Abbiamo ricevuto – replica Ivano Parisini presidente della Polisportiva – la sentenza del Tar a nostro favore poi la sospensiva del Consiglio di Stato che ha dato provvisoriamente la gestione degli impianti al Real Sala Bolognese fino a gennaio. Altre Polisportive nella nostra situazione hanno avuto proroghe d’ufficio mentre noi abbiamo ricevuto un trattamento diverso. Visto che il Comune si è rivolto al Consiglio di Stato, evidenzio allora l’illegittimità costituzionale. Nel caso il Consiglio di Stato permetta al Real Sala Bolognese di continuare non escludiamo di ricorrere alla Corte Costituzionale".

La prossima udienza, con la discussione del merito, è fissata per l’11 gennaio 2024. E nel frattempo però gli impianti sportivi li gestirà il Real Sala Bolognese.

p.l.t.