"Impianti sportivi, solo contributi a pioggia"

"Sono soltanto interventi a pioggia e non risolutivi". Così Simone Rimondi (nella foto), consigliere comunale di Civicamente Samoggia, commenta il bando pubblicato nei giorni scorsi dal Comune, pensato per offrire un contributo alle associazioni e società sportive del territorio. Realtà che, recentemente, si sono trovate a fare i conti con un significativo aumento dei canoni d’affitto da parte del gestore degli impianti, che ha portato nei mesi scorsi a un acceso dibattito a livello locale.

"La soluzione più adeguata per fronteggiare la situazione sarebbe una rimodulazione delle tariffe – sottolinea Rimondi –. A nostro avviso, infatti, esistevano i margini per contenerle, senza dover ricorrere a fondi pubblici da destinare alle società sportive, che poi vengono a loro volta utilizzati per coprire l’aumento dei costi. Si crea così un meccanismo inefficace e una situazione paradossale, che finisce per penalizzare tutti: non solo il danno, ma anche la beffa".

Negli ultimi tempi, riavvolge il nastro il consigliere comunale, "le associazioni sportive hanno subìto aumenti esorbitanti e i 140mila euro stanziati con il bando rischiano di non essere nemmeno sufficienti. La soluzione migliore in questo caso, lo ribadisco, è rimodulare le tariffe insieme a Sport Valley, al Comune e alle stesse società sportive – spiega Rimondi – per creare condizioni più eque e stabili per tutti. È proprio su questo che bisognerebbe lavorare con determinazione. Il bando pubblicato dall’amministrazione, invece, rappresenta soltanto un intervento spot e fine a sé stesso. Dopo che cosa succederà? Sono necessarie riforme strutturali, non aiuti una tantum". Ma non è finita qui. "Lo sport deve e merita di poter camminare sulle proprie gambe – continua il consigliere comunale –. Per questo motivo, vogliamo portare nuovamente la discussione al centro di un confronto mirato, per mantenere i riflettori accesi sulla questione, che merita grande attenzione. Questo bando, purtroppo, non rappresenta una concreta soluzione".

Più cauto Denis Cavallari, presidente della Polisportiva Valsamoggia. "È ancora presto per tirare le somme – spiega – ma intanto il bando è un passo positivo, perché elargisce risorse da destinare al mondo dello sport. Nello specifico però, rimane da capire a quanto ammonterà il contributo che arriverà a ogni società, cioè la ripartizione della cifra totale. Potrebbe essere un aiuto significativo così come potrebbe invece non bastare per soddisfare le esigenze delle società".

Giorgia De Cupertinis