Impiegata amministrativa, richiesta lingua inglese

Cercasi impiegatao amministrativao a Casalfiumanese. L’azienda Agrimola ricerca, infatti, una figura che si dovrà occupare di: emissione DDT (Italia ed estero), emissione fatture di vendita, registrazione contabilità, registrazione fatture acquisti (Italia ed estero). Per questa mansione, è preferibile essere in possesso del diploma di ragioneria. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese a livello intermedio (classificazione B1) e un’ottima capacità di utilizzo degli strumenti Suite Office, oltrea alla conoscenza di base dei software gestionali di contabilità. Per questo lavoro, è indispensabile il possesso della patente di guida (tipo B) ed essere automunito. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di nove mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Il Ccnl applicato: Ortofrutticoli ed Agrumai - Inquadramento previsto 4°5° livello in base all’esperienza. L’orario di lavoro è a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alla 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.