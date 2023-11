Impiegato commerciale esperto in inglese e spagnolo

Thema S.R.L. ricerca risorsa per attività operative relative alle operazioni di vendita, gestione degli ordini e organizzazione commerciale dell’azienda. La figura dovrà rispondere con tempestività alle richieste, ottimizzando il ciclo di comunicazione commerciale con il cliente effettivo o potenziale. Per questa mansione, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e spagnola scritta, letta e parlata con maggiore propensione alla comunicazione in spagnolo. È preferibile essere in possesso di Laurea in ambito comunicazione, linguistica, economica o umanistica. Il luogo di lavoro si trova a Imola. Il contratto è a tempo determinato di sei mesi, mentre l’orario è full-time, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle ore 17:30. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Teo sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.