Impiegato o contabile per supporto amministrativo

Associazione Trama di Terre Onlus di Imola ricerca un impiegatao amministrativao - contabile con esperienza. La figura individuata si occuperà di: supporto amministrativocontabile con lettura dei partitari e controllo documentazione amministrativa, utilizzo e aggiornamento registro spese, aggiornamento e gestione modulistica fornita da enti capofila e Pubblica amministrazione. Per la formazione, è indispensabile il diploma di maturità tecnico commerciale (Ragioneria). Si richiede buona conoscenza di Word, Excel e posta elettronica. Gradita la conoscenza del gestionale TeamSystem. Si valutano esclusivamente candidature con esperienza di almeno 3 anni. Preferibile il possesso di esperienza amministrativa e contabile per progetti in ambito sociale e relativa rendicontazione. Si richiedono precisione, capacità di problem solving e di lavoro in team. Preferibili patente B e mezzo proprio. Il contratto di lavoro è a tempo determinato della durata di 12 mesi. Orario: part-time per 35 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.