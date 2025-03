Francesca Ragazzi, head of Editorial Content di Vogue Italia, che relazione c’è tra il resto del Carlino e Vogue?

"Tra le due testate c’è una storia di grande amicizia. E questo potrebbe essere un manifesto su come si vince la sfida digitale del futuro".

In che modo?

"Stringendosi la mano, come già abbiamo fatto anche quando abbiamo intervistato la direttrice Agnese Pini, ospite della pagine di Vogue. La chiave per il futuro è la contaminazione tra editori e, perché no, anche progetti condivisi. Un pensiero da portare avanti nel nome del noi. Una storia di un’amicizia. Auguri Carlino".

Che ruolo ha nella sua vita il Carlino?

"Parto dalla storia di Vogue, che è più che centenaria, ma arriva in Italia solo 60 anni fa. Ciò che ha sempre fatto Vogue è stato fotografare l’uomo e lo spirito del tempo, anche sbagliando e cercando di scommettere sul futuro e sui cambiamenti della società. Ho vissuto a Parigi e poi a New York, dove frequento il celebrity system. Ma nulla mi ha mai dato soddisfazione come la mia intervista pubblicata sul Carlino".

Perché?

"I miei amici, i genitori e tutti i nonni di Bologna hanno finalmente capito la mia visione su Vogue, grazie a come voi, così bene, l’avete raccontata. È importante onorare le proprie radici, soprattutto in una città come questa che ama lo spirito di comunità. Qui abbiamo i Portici, che sono il salotto ad aria aperta più grande del mondo, dove tutti si incontrano. Ecco, questo è quello che cerco di portare ogni giorno in redazione".

Mariateresa Mastromarino