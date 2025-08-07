Imprenditore punto da calabrone: in coma farmacologico

Monterenzio (Bologna), 7 agosto 2025 – È stato punto da un calabrone nel parcheggio di casa e ora è in coma farmacologico in ospedale. Tutta la vallata di Monterenzio è preoccupata per le condizioni di un 60enne che, insieme alla compagna, da qualche anno gestisce un noto bed and breakfast in frazione Villa di Cassano.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì. Il 60enne era appena entrato nella sua auto parcheggiata quando è stato punto da un insetto, presumibilmente un calabrone che si trovava nell’abitacolo. L’uomo, molto noto in paese, ha subito presentato i sintomi di una forte reazione allergica ed è andato in shock anafilattico crollando al suolo senza sensi.

La prima a soccorrerlo, vedendolo accasciarsi al suolo vicino all’auto, è stata la compagna che ha poi, nonostante lo choc, ha allertato i soccorsi e ha praticato le prime manovre salvavita. I sanitari sono arrivati con un grande dispiegamento di mezzi: ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Le manovre di rianimazione per l’uomo sono andate avanti a lungo sul posto e poi il 60enne è stato portato in elicottero in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato da mercoledì sera. Le sue condizioni sono ancora molto gravi e al momento è in coma farmacologico.

Appena a Monterenzio si è sparsa la notizia in tanti si sono preoccupati e hanno chiesto informazioni sulle condizioni dell’uomo: il 60enne, infatti, è molto benvoluto in paese dove ha investito tanto nella sua attività ricettiva. A rispondere ai tanti commenti sui social network la compagna: “Voglio ringraziare tutti per il vostro sostegno, per ora è in coma farmacologico, vi prego: pregate per lui”.

Massima vicinanza alla famiglia e al 60enne è giunta anche da parte dell’amministrazione comunale, con il sindaco di Monterenzio, Davide Lelli, che da subito si è informato sulle condizioni dell’imprenditore, tenendosi costantemente aggiornato.

Nel luglio dell’anno scorso, a causa della puntura di un insetto, era morto il presidente del Real Casalecchio Paolo Tassi.