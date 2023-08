Imprenditore scomparso Scattano le ricerche

È uscito dalla sua abitazione per recarsi al lavoro, come faceva ogni giorno. Ma a casa non è mai tornato, scomparendo misteriosamente nel nulla già dal primo pomeriggio. Da ben tre settimane ormai non si hanno notizie di Salvatore Legari, 54enne di San Pancrazio Salentino (Brindisi) da tempo residente a Modena. L’uomo aveva vissuto a lungo a Bologna insieme alla ex moglie e ai figli di 21 e 19 anni. Dopo di che si era trasferito a Modena dove viveva appunto con la compagna ma da sempre – come avvenuto anche il 13 luglio – faceva la spola tra Modena e Bologna per lavoro. Quel giorno, infatti, il 54enne è salito a bordo del proprio furgone dopo aver salutato la compagna per raggiungere un cantiere della Valsamoggia. È stata proprio la donna a sporgere denuncia ai carabinieri di Modena, l’indomani e i militari hanno allertato anche i colleghi salentini. Subito la famiglia ha raggiunto l’Emilia-Romagna per seguire le ricerche dell’imprenditore e amici e parenti hanno lanciato numerosi appelli sulla rete affinché i cittadini segnalino eventuali avvistamenti. L’unica certezza è che il 13 luglio l’uomo, con il suo furgone Citroen jumpy bianco, si è recato a lavorare nel cantiere che stava seguendo.