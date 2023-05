Imprenditrice e scrittrice Pieragostini: "Il mio dono alla terra che amo"

di Amalia Apicella

Elisabetta Pieragostini ha sempre avuto Bologna nel cuore. Imprenditrice e scrittrice marchigiana, confessa che sotto le Torri avrebbe voluto trascorrerci una parte della sua vita durante gli studi universitari. Poi, esigenze familari la trattengono a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Lavora nell’impresa di suo padre, la Da.Mi. Srl, che produce fondi e suole per calzature, e dopo una lunga gavetta diventa ceo dell’azienda. Ma dopo quasi vent’anni porta ancora "Bologna e l’Emilia-Romagna" con sé. Così, anche se non può viverci lei, ambienta anche qui i suoi romanzi, facendo passeggiare la protagonista nei luoghi simbolo della città, tra piazza Maggiore e la finestrella di via Piella. "Mi ha toccato profondamente quello che è successo in Emilia-Romagna – racconta Pieragostini –. L’alluvione è stata un duro colpo per tutta l’Italia, per questo ho voluto contribuire, con la mia azienda, alla raccolta fondi avviata dalla testata (Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ndr)".

L’imprenditrice era ospite del salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino per presentare il suo ultimo libro ’Sottovoce sul cuore’ (Giraldi Editore). "Ho donato mille euro – continua –. Fa parte della nostra filosofia aziendale, perché se oggi siamo un’impresa strutturata che lavora su tutto il territorio nazionale, è grazie all’intero Paese. E se non ci aiutiamo tra connazionali, chi dovrebbe farlo?". Ricordiamo che per contribuire alla raccolta fondi avviata dalle nostre testate è possibile donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23M0538702411000003844487. Per chi volesse contribuire dall’estero, aggiungere il codice Bicswift: BPMOIT22XXX.