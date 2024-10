Impresa Il Sasso vola con Armaroli e Mancini

Non ci sono ormai più parole per descrivere la straordinaria stagione di cui si sta rendendo protagonista il Sasso Marconi. Nonostante siano una neo-promossa dopo la vittoria del girone B di Eccellenza, i gialloblù stanno vivendo una domenica indimenticabile dopo l’altra, tant’è che, dopo essere già stati capaci di battere Prato e Ravenna oltre che di pareggiare a Piacenza, ieri pomeriggio è arrivata una straordinaria vittoria interna contro l’altra big del campionato Pistoiese.

Già al 4’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con un diagonale di Bonfiglioli che fa la barba al palo complice una determinante deviazione di un difensore avversario. Smaltita la paura, la Pistoiese cerca di prendere in mano le redini del gioco, ma, al 17’, a sbloccare l’incontro è la band di Pedrelli: Jassey lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per l’accorrente Armaroli che, con una splendida girata al volo, non lascia scampo a Cecchini. Metabolizzato lo svantaggio, gli orange vanno subito vicini al pari con una zampata di Larhrib salvata miracolosamente in corner dal sempre attento Celeste. Ma il Sasso non demorde e, dopo un sinistro di Jassey uscito fuori di un soffio, arriva il raddoppio: è infatti il 29’ quando Mancini, su splendida imbucata di Lisanti, scatta sul filo del fuorigioco e non lascia scampo all’estremo difensore ospite.

Ad inizio ripresa, il Sasso Marconi va addirittura vicino al 3-0 con un bolide di Lisanti che centra in pieno la traversa, ma, al 7’, la Pistoiese riesce a riaprire la sfida: su un preciso assist di Sparacello, l’appena entrato Basanini approfitta del pregevole velo di Tascini e non lascia scampo a Celeste. Galvanizzati dal 2-1, gli arancioni si gettano in avanti, ma la difesa di casa si difende con grande ordine. La prima occasione arriva alla mezz’ora con Pinzauti, la cui conclusione fa la barba al palo della porta difesa da Celeste. In pieno recupero è lo stesso numero 30 ospite ad andare vicino al pareggio con una conclusione volante che si spegne di un soffio sopra la traversa.