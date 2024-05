Impresa rossoblù, una cavalcata da Champions

Bologna, 20 maggio 2024 – Una settimana pazzesca per il Bologna calcio. I festeggiamenti per l’obiettivo Champions centrato hanno coinvolto tutta la città, da Casteldebole a piazza Maggiore dove domenica 12 maggio si sono riversati migliaia di tifosi festanti e dove, dopodomani, ali di pubblico in delirio accoglieranno Zirkzee e compagni sul pullman scoperto che attraverserà la città.

La ciliegina sulla torta di una stagione che nessuno potrà dimenticare e che ripercorriamo oggi nella puntata de il Resto di Bologna, il podcast della redazione locale del nostro giornale che racconta avvenimenti, personaggi e storie legate al capoluogo emiliano. Il podcast si può ascoltare inquadrando il QR Code sulla prima pagina della cronaca locale oppure sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Apple e Google Podcasts.

A inizio stagione, del resto, chi avrebbe mai immaginato un traguardo del genere? Solo dall’autunno il Bologna ha iniziato a fare sul serio e, spinto da tutta la città (si pensi all’iniziativa delle vetrine rossoblù) ha cominciato a inanellare prestazioni convincenti e vittorie a raffica. Il tutto, con un gioco fluido, aggressivo ma elegante, capace di valorizzare il gruppo senza soffocare le individualità. Quella è stata la chiave del successo e su quello, anche in futuro, i rossoblù dovranno puntare per restare in alto. Non sarà facile ma la sfida è lanciata e il futuro – del Bologna ma anche di Bologna – è tutto da scrivere.