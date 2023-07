Imprese agricole: arrivano oltre 17 milioni

Sono in arrivo 17,3 milioni di euro per le imprese agricole dell’Emilia-Romagna che hanno subito danni di grande entità a colture e raccolti a seguito della prolungata siccitá che ha colpito le campagne della regione nel 2022. Le risorse, dal Fondo di solidarietá nazionale, sono state ripartite fra le Regioni dal ministero dell’Agricoltura. "Siamo riusciti ad ottenere una cifra importante – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi (nella foto) – che arriverá a tutti coloro che hanno presentato domande ritenute idonee, quindi nessuno escluso, con un contributo pro quota. Si tratta di liquiditá che saremo in grado di garantire alle nostre imprese non appena saranno trasferite le risorse dal ministero e che rappresenta un aiuto vitale per sostenere il reddito di attivitá sempre più colpite dagli effetti del cambiamento climatico".