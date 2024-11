Imprese al femminile. Creare una start-up: lezioni gratuite con un team di esperti

Al via domani la seconda parte del progetto DonNA.BO a BIGBO. Questa nuova fase è rappresentata da DonNA.BOOST, il boot camp gratuito (previa iscrizione individuale o candidatura di un progetto all’indirizzo https://bigbo.it/donna-boost/) di 32 ore che continua il programma ideato per promuovere l’imprenditorialità femminile in città, offrendo supporto, formazione e gli strumenti giusti per trasformare le idee in progetti imprenditoriali concreti.

L’appuntamento è promosso da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo a sostegno del tessuto economico, frutto della partnership tesa a fornire un impulso determinante allo sviluppo delle startup e pmi innovative del territorio. "Vogliamo contribuire alla diffusione di una cultura più votata alla parità di genere e valorizzazione del talento femminile all’interno dell’ecosistema dell’innovazione – dichiarano la presidente della Fondazione Patrizia Pasini e il consigliere di amministrazione Renzo Servadei –, i cui dati sul territorio metropolitano e regionale dimostrano quanto sia ancora ampio il divario di genere anche in tale contesto". Inoltre, ci saranno le testimonianze e la visione strategica "di imprenditrici che guidano startup e aziende per renderle sempre più competitive sul mercato", aggiungono Pasini e Servadei. Si partirà da un’idea fino al piano concreto, sviluppando strategie di mercato efficaci, comprendendone le modalità di finanziamento e perfezionando il pitch per catturare l’attenzione di investitori e clienti.

Le otto masterclass dureranno da domani fino al 4 dicembre. Per tutto il periodo di tre settimane, un team di esperti guiderà le partecipanti passo dopo passo attraverso un programma interattivo, pratico e su misura per le proprie esigenze. Domani alle 9.30 si parte con otto ore dedicate alla lezione ‘Da idee a progetti: formazione e team building per innovatori’. Martedì, invece, la tavola si raduna nel tardo pomeriggio, alle 17.30, dove ognuna delle partecipanti verrà indirizzata sulla presentazione di una propria start-up. Giovedì 21 e 28, invece, alle aspiranti imprenditrici verrà raccontata una storia di una start up di successo. Martedì 26 spazio all’analisi di mercato e della concorrenza per elaborare una strategia corretta di una start-up.

La chiusura il 3 e il 4 dicembre con il ‘pitch’ finale. Nella prima fase del progetto, BIGBO ha ospitato incontri ispirazionali e formativi su diverse tematiche imprenditoriali, come la leadership, il successo, la diversità e l’inclusione. La scorsa settimana, tra questi, l’incontro sul tema educazione finanziaria che, in un contesto in continua evoluzione, diventa uno strumento fondamentale per garantire stabilità, crescita e autonomia alle imprenditrici e aspiranti tali. Ospiti dell’incontro Monica Roncato, direttrice di area imprese Emilia ovest Intesa Sanpaolo, Raffaella Terenzi, senior business developer Invitalia, Sara Malaguti, founder e Ceo di Flowerista, Antonello Bartiromo, startup expert in dpixel e presidente Associazione Techgarage.

Giovanni Di Caprio