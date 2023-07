Imprese artigiane, il sondaggio "Il problema? Manca il personale"

Non c’è settore della galassia artigianale che non rilevi quello che sottolinea essere il problema principale, la difficoltà a reperire manodopera, soprattutto quella specializzata. Per il resto il secondo semestre dell’anno in corso parte, per gli artigiani del Bolognese, si apre con un sentimento ancora di incertezza ma non di pessimismo e anche se il fatturato non garantisce enormi performance, le piccole imprese non rinunciano a investire e, soprattutto, fanno sapere che il personale impiegato resterà stabile nei numeri per tutto il 2023.

Sono i dati più rilevanti che emergono dal sondaggio periodico che Cna Bologna effettua sulle aziende associate, in otto settori strategici, su di un campione di un migliaio di imprese. Nell’indagine sono state inserite alcune domande per quanto riguarda alcuni fatti di grande impatto come l’alluvione di maggio e Bologna ai 30 all’ora. Al primo quesito le aziende hanno risposto, nell’80 per cento dei casi, che non ci sono state conseguenze, mentre il 10 fa notare che se ci sono stati problemi, questi sono derivati dalla difficoltà di movimento, causato dalle frane e dalle strade dissestate o chiuse. Sul limite dei 30 all’ora in città, il 34 per cento del campione afferma che provocherà, rallentamenti nel traffico e quindi avrà un impatto economico negativo, per il 24 per cento, invece, non avrà nessun impatto, un altro 24 per cento afferma di non condividere la decisione, ma che non ritiene impatterà economicamente, per due imprese su cento ci sarà un impatto positivo. Relativamente al caro energia e materie prime, continuano a essere problemi rilevanti, ma la maggioranza dichiara che la situazione è migliorata rispetto al semestre scorso. Le conseguenze della guerra in Ucraina spaventano molto di meno le piccole imprese, forse per l’effetto assuefazione alla notizia, mentre la pandemia è un lontano ricordo. Dopo la manodopera, è la diminuzione dei clienti storici la principale minaccia per le imprese.

Per quanto riguarda le previsioni sul fatturato dei singoli settori, quello degli impianti (elettricisti, idraulici, manutentori caldaie) è che rimarrà stabile per il prossimo semestre. Stabile anche in quello dei trasporti , mentre quello della produzione e (meccanica, legno, chimica, plastica) la previsione è di una diminuzione. Situazione decisamente inversa in quello delle costruzioni dove si prevede una crescita di fatturato, con ’80 per cento delle imprese che conferma gli investimenti programmati, ma dove è anche drammatica la carenza di persone: 80 imprese su cento afferma di non trovare manodopera. Semestre in positivo anche per la ditte che lavoro nell’autoriparazione, dove si prevede un aumento di fatturato. Stabile la previsione di chi opera nel settore benessere e (acconciatori, estetisti, palestre), mentre quello dell’alimentare oscilla tra chi prevede stabilità, nei prossimi sei mesi, per quanto concerne il fatturato e chi, con maggiore ottimismo, ipotizza una crescita.

"Sugli ostacoli allo sviluppo, le imprese ribadiscono che la carenza di manodopera è il loro problema principale, oggi addirittura superiore al caro energia e al caro materia prima – dichiara Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna –. Crediamo che sia a livello nazionale che bolognese le politiche sull’orientamento scolastico dovrebbero affrontare con decisione questo tema: come Cna lavoriamo tantissimo con alcune scuole ‘illuminate’ che spiegano quanto siano rilevanti e disponibili all’assunzione le piccole imprese. Serve però che tutto il sistema scolastico, i ministeri e gli assessorati locali ne siano consapevoli, se vogliamo evitare che coesistano ancora un’elevata disoccupazione da un lato ed imprese alla ricerca di personale dall’altro".

m.ras.