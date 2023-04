Imprese attive, numeri in crescita Sotto le Due Torri sono 33.142

Cresce il numero delle imprese attive in città e nell’area metropolitana. Lo attesta l’analisi congiunta degli uffici statistica di Città metropolitana e Comune su dati della Camera di commercio. A fine 2022 si contavano 94.549 imprese nel territorio metropolitano, di cui 84.527 attive. L’anno scorso, il bilancio tra nuove e cancellate diceva: 5.177 iscrizioni4.662 cancellazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio); dunque, saldo positivo di 515 unità (+0,54%).

A Bologna, a fine 2022 il numero di imprese attive (33.142) cresceva rispetto all’anno precedente (+226 unità, +0,7%). Ma con in calo commercio, manifatturiero e sanità e assistenza sociale; crescita invece per edilizia, attività professionali e tecniche e attività immobiliari.

Nel 2022 sono aumentate di 14 unità anche le imprese a guida femminile, attestandosi a 7.303 imprese attive (il 22% delle aziende operanti sul territorio comunale); in rialzo le giovanili (+46 unità attive, +1,8%).

Crescono ancora gli stranieri titolari di imprese individuali (4.331, 160 in più rispetto a fine 2021: +3,8%). Aumentano anche le imprese artigiane (+60: +0,7%) mentre prosegue il trend negativo delle imprese cooperative con sede nel Comune di Bologna, passate dalle 454 unità del 2021 alle 446 attuali.

Nel territorio metropolitano, 26 Comuni su 55 hanno tassi di crescita positivi. Tra questi, Castel del Rio è il Comune con la crescita più alta (+7,38), mentre Camugnano, Castel D’Aiano e Argelato sono in evidenza per il numero di imprese rispetto a mille abitanti.

Rispetto ai settori, superano il 3% di crescita Istruzione e Attività professionali. Si confermano i trend negativi di trasporto, agricoltura, commercio e manifattura. In evidenza l’aumento di 16.523 addetti alle imprese (+4,1%), che nel 2022 salgono a quota 414.827. In questo caso, il settore maggiormente in crescita riguarda le Attività immobiliari (+4.963 addetti), in linea con l’andamento del numero di imprese attive.

In crescita anche il numero degli addetti nell’Alloggio e ristorazione (+3.638), nonostante il parziale calo del numero di imprese. Sostanzialmente stabili le imprese attive femminili (+12 unità, +0,07%), in crescita invece – e per il secondo anno consecutivo – quelle giovanili (+79, +1,2%); soprattutto le straniere rafforzano il trend di crescita: +483 unità (+4,2%). Le start-up innovative della Città metropolitana sono aumentate di due unità, salendo a 347. E così ce ne sono 4,1 ogni mille imprese del territorio, valore superiore alla media italiana (2,8).