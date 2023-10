Imprese, c’è il bollino blu per la parità di genere

Un “bollino di qualità” che certifica la parità di genere nelle aziende. E’ quanto previsto dal progetto “DiversaMente” lanciato da Unindustria Reggio Emilia "Vogliamo rendere Reggio Emilia la provincia con la maggior percentuale di aziende certificate per la parità di genere", afferma Giorgia Iasoni (nella foto), consigliera dell’associazione industriali, che parla di "un obiettivo che vogliamo conquistare per qualificare ulteriormente le nostre associate attraverso un impegno di civiltà e sostenibilità". Per Iasoni "è questa oggi la via per accrescere la competitività e l’attrattività in un mercato sempre più complesso".