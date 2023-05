Imprese Cna, il 57% è green "Ma il governo ci aiuti"

Cna interroga le sue realtà associate sulla sostenibilità. E i risultati dell’indagine sono positivi, perché su un campione di un migliaio di aziende "il 57% ha già adottato strategie sostenibili per gestire e ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività", afferma Claudio Pazzaglia, direttore di Cna. "Solo il 13% non sa come passare al percorso di sostenibilità", aggiunge Pazzaglia. Nel questionario, Cna indaga sugli ambiti di intervento delle micro e piccole imprese, scoprendo che il 64% lavora sulla riduzione dei rifiuti; il 61% interviene sull’energia. "Il 27% è intervenuto sulla mobilità – spiega il direttore –. Le vendite dell’elettrico sono in aumento nel nostro Paese, ma dobbiamo ancora capire quanto gli incentivi e i messaggi governativi spingono su questo".

Lo sforzo di alcuni non è sufficiente, e serve un cambio di rotta e di mentalità di tutte le imprese. Chi non ha ancora adottato strategie green lamenta delle mancanze. Il 43% afferma che mancano le competenze aziende adeguate per affrontare con efficacia i temi della sostenibilità, ed è troppo costoso acquisirle. Solo il 19% ritiene che il mercato non risponda in maniera adeguata agli sforzi green delle aziende. "Per il momento, mancano delle risorse mirate per aiutare le imprese in questi percorsi – dice Pazzaglia –. I governi futuri dovranno ragionare su come sostenere la piccola e micro impresa per arrivare agli obiettivi posti, come l’addio ai combustibili fossili e la riduzione di CO2. E serve soprattutto una semplificazione amministrativa". Cna è al fianco degli associati nel percorso, con ‘Cna Industria Green’, raggruppamento di nove aziende bolognesi che punta alla transizione ecologica. Nella lista, anche la preservazione della vegetazione e della biodiversità e la rendicontazione ambientale. "Vogliamo creare una piattaforma dove gli imprenditori possono condividere percorsi e conoscere aziende già all’interno del percorso green. Siamo convinti che sul territorio la sostenibilità in termini di sviluppo economico sia un fattore di competitività interessante – dice Claudio Tedeschi, portavoce di Cna Industria Green –. Vogliamo dare valorialità economica al percorso".

Mariateresa Mastromarino