Imprese, cresce il numero in città Nel primo semestre del 2023 a Bologna si sono aperte 3.409 imprese e 2.803 hanno chiuso. Il numero totale di imprese iscritte alla Camera di Commercio è di 118mila, in aumento rispetto al 2008. Aprile-giugno: 1.460 aperture e 885 cessazioni. Settori in crescita: immobiliare, professionale e turistico.