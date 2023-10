Imprese e giovani talenti. Lavoropiù e il match ideale

Colmare il gap tra domanda e offerta, sostenendo l’ingresso dei giovani talenti nel sistema industriale della nostra regione. Lavoropiù accompagna neodiplomati e neolaureati nel complesso mondo del lavoro, offrendo loro un incontro diretto con le imprese leader del settore, tra cui Coesia e Gruppo Hera. L’iniziativa dal nome Job to be - Vieni a vedere il tuo futuro, nella concretezza, è un vero recruiting day che ha coinvolto 80 ragazzi, di cui la metà sono già presenti sul territorio bolognese, e "una quindicina di aziende – racconta Marialisa Alberghini, strategy manager di Lavoropiù –. Il match day coniuga l’esigenza dell’industria bolognese, considerando il divario demografico che si è creato e lo scarso numero di figure Stem (professionisti specializzati in campo scientifico e tecnologico, ndr) prodotte dal sistema scolastico. È un incontro concreto con aziende strutturate, al fine di ottimizzare l’inserimento di talenti". In regione, lo scorso anno, ci sono stati 14mila diplomati o laureati Stem, ma l’esigenza delle aziende è cresciuta del 23%, perciò "c’è stata una forte dispersione dal punto di vista della formazione, perché la scelta scolastica su cui puntano le risorse viene soddisfatta solo al 33%", sottolinea la strategy manager.

L’assistenza di Lavoropiù cerca di abbattere anche le costose spese abitative sotto le Due Torri e e a Parma, con la creazione di foresterie messe a disposizione dei nuovi ingressi. "Le nostre foresterie accolgono i nostri assistiti nei primi mesi di inserimento – precisa Alberghini –. Hanno fino a sei posti letto, che possono ospitare le risorse con una trattenuta simbolica che non raggiunge nemmeno i 200 euro. È un servizio di concretezza che non fa solo selezione, ma si impegna in dare risposte concrete. Le foresterie sono un costo che insiste sulla sostenibilità". I posti sono limitati, ma Lavoropiu in caso di richieste superiori rispetto alla capienza degli edifici, "lavora con le strutture come i bed and breakfast per trovare soluzioni ad hoc", conclude Alberghini. Il museo del patrimonio industriale fa da cornice. "Gli Itis sono bienni che consentono ai ragazzi di avere libertà di scelta nel mondo del lavoro, perché hanno tante competenze e più offerte – dice Daniele Vacchi, presidente dell’associazione Amici del Museo –. Sono università dove il 70% delle ore sono svolte dai tecnici delle aziende".

Mariateresa Mastromarino