Imprese e Passante. Caiumi va in pressing:: "Non si può più attendere. È un’opera per il Paese"

Bologna è un nodo nevralgico, indispensabile per tutta Italia. E qui, nel nostro territorio, abbiamo una filiera grandiosa. Per questo non fare il Passante significa per noi e per tutto il Paese perdere un’opportunità importantissima.

Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia che riunisce le aziende di Bologna, Modena e Ferrara, dopo polemiche, rimpalli e il freno del ministro Matteo Salvini, non ha comunque dubbi: "L’allargamento di tangenziale e autostrada resta un must".

Presidente, non si può più aspettare?

"Non possiamo prenderci la responsabilità di limitare la mobilità per chi viene da sud e nord, ma anche da est e ovest. Il Passante non è una questione prettamente cittadina, ma riguarda l’Italia. Pensando anche a tutti i progetti del passato che sono stati bocciati, abbiamo la responsabilità di non aver preso una decisione rapida e veloce. Il motivo? Aver appunto pensato a Bologna e non al resto del Paese".

Quindi la decisione di sposare il progetto del Passante di Mezzo l’ha convinta?

"Ho provato soddisfazione. La decisione di andare avanti è stata un segno di civiltà, perdere questa possibilità sarebbe impensabile".

Il costo dell’opera ha sfondato quota 3 miliardi e, quindi, sono iniziate le difficoltà...

"Il Passante è troppo importante per la viabilità della nostra nazione. Metterlo ancora in discussione, optando per un altro percorso ancora, non è più possibile. Non si può più attendere".

Come si risolve il nodo delle risorse? Il ministro Salvini ha scaricato le responsabilità su Autostrade per l’Italia...

"Direi che dopo il disastro del ponte Morandi a Genova sono parecchio cambiate le leve in mano al governo... E poi dobbiamo tener conto delle priorità. Ci sono quelle legate alla sicurezza, chiaramente, ma anche quelle economiche. E il nostro territorio, da questo punto di vista, è strategico, con una concentrazione di Pil importante e con l’export pro capite più alto".

Insomma, crede che Salvini e il suo ministero possano dare le carte per quest’opera?

"Sia per l’importanza del nostro territorio e sia per la fluidità della del traffico, penso che il ministro sia in grado di riuscire a determinare certe condizioni in società Autostrade".

La sorprende che continuino le schermaglie politiche tra destra e sinistra sul Passante?

"Quando si deve governare un Paese come il nostro, in una situazione così difficile anche a livello europeo con il rischio dell’arrivo dei dazi doganali, non ci sono le condizioni per fare distinguo politici: credo si debba pensare alla sostanza".

Non teme che l’opera si fermi e non si faccia più?

"Non dimentichiamo mai che la filiera del nostro territorio è grandiosa. Ci sono in ballo investimenti molto importanti perché il nostro territorio è tra più attraenti a livello italiano, ma anche europeo. Abbiamo aziende che hanno un linguaggio internazionale, ma poi rischiano di venire penalizzate dalle difficoltà delle connessioni e dei collegamenti logistici. Le nostre imprese non si meritano tali sofferenze".