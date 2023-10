Imprese estere, il boom: "Fatturati per 41 miliardi"

VALSAMOGGIA (Bologna)

Sono l’uno per cento delle imprese in regione, occupano l’8% dei lavoratori e realizzano il 14% (41 miliardi) del fatturato dell’Emilia Romagna. Sono le imprese a controllo estero di cui si è parlato nel convegno che si è svolto ieri mattina nell’aula magna della sede Philip Morris di Valsamoggia. Spazio naturale per analizzare luci ed ombre di una presenza che può generare i 2mila posti di lavoro della multinazionale del tabacco, da sommare alle altre 2mila persone occupate nell’indotto. Ma che può anche arrivare alla decisione di chiudere da un giorno all’altro la Magneti Marelli di Crevalcore. Caso citato direttamente dal governatore Bonaccini intervenuto subito dopo l’introduzione della vice presidente di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello e il saluto del viceministro delle imprese Valentino Valentini.

Beltrame Giacomello ha messo l’accento sulle condizioni non solo per insediarsi in regione, ma anche per restarvi e per portare il maggiore valore aggiunto possibile al territorio: "Le loro specializzazioni settoriali, il contributo alla produttività e alla retribuzione dei lavoratori, nonché la loro posizione strategica nei segmenti ad alto valore aggiunto nelle reti produttive globali, sono elementi di fondamentale importanza". E anche sulle retribuzioni Bonaccini rivolgendosi agli imprenditori ha sottolineato che "dovete mettervi una mano sul cuore ed aumentare gli stipendi".

Anche perchè, il tema è stato ribadito dalla presidente di Confindustria Annalisa Sassi nella tavola rotonda moderata dal vicedirettore di Qn Davide Nitrosi, il problema della carenza di alloggi, per i collaboratori che vengono da fuori ha fatto lievitare gli affitti, con problemi a Bologna, ma anche nella stessa Valsamoggia. "Due aspetti sono strategici per l’attrattività: la disponibilità di alloggi per manager e lavoratori e un sistema moderno ed efficiente di infrastrutture e logistica -ha sostenuto la presidente Annalisa Sassi- Per il primo occorre un grande e ambizioso piano di riqualificazione urbana in chiave green e sostenibile, per il secondo bisogna accelerare e puntare con decisione alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste". Aspetti sui quali ha insistito Maurizio Marchesini (oggi vice di Confindustria Emilia-Romagna).

In tema di innovazione Leonardo Salcerini di Toyota Italia ha illustrato i primi risultati dell’impianto di produzione di idrogeno di Ostellato. Mentre Marco Hannappel presidente di Philip Morris Italia ha illustrato l’esperienza di Crespellano e spiegato che "Da qua esportiamo in 50 paesi e ora questo sito esporta più dell’olio d’oliva e dei formaggi stagionatil. L’attrazione di investimenti esteri, la valorizzazione delle eccellenze dei territori e la creazione di ecosistemi di filiere siano elementi indispensabili per creare valore aggiunto nel Paese".