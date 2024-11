Imprese, filiere e innovazione ’Appennino l’hub’ si presenta

È in programma domani a Lama di Reno, tra le 16 e le 19, il primo degli appuntamenti di presentazione delle opportunità sulle quali è impegnato ’Appennino l’Hub’, incubatore d’impresa sostenuto dalla Regione, Confcooperative Terre d’Emilia e BCC Emil Banca come realtà specializzata nello sviluppo e nella crescita d’impresa nelle aree interne, con particolare riferimento all’Appennino.

"I servizi di Appennino l’Hub riguardano strategie territoriali di filiera, percorsi di innovazione sociale, la crescita di capacità organizzative e imprenditoriali del Terzo Settore, assicurando sostegno anche alla ricerca di finanziamenti, la partecipazione a bandi e la creazioni di reti e collaborazioni con partner e investitori", sottolinea Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, che in Appennino conta oltre 150 cooperative aderenti. "Confcooperative è decisamente legata all’economia della montagna e Appennino l’Hub è concepito come uno strumento di promozione dello sviluppo – prosegue Ravaglia – che si rivolge a tutti i cittadini che abbiano un’idea d’impresa da sviluppare e da accelerare, configurandosi anche come punto di riferimento significativo per le pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo del territorio".

Il confronto di domani è in programma presso Cellulosa Osteria (via Lama di Reno 30), a Lama di Reno, dalle 16 alle 19: "Imprenditori e aspiranti imprenditori orientati al territorio montano bolognese sono caldamente invitati a partecipare – fa sapere Confcooperative Terre d’Emilia –, per conoscere le opportunità che l’incubatore Appennino l’Hub intende proporre per fare impresa nella nostra montagna".