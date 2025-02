Imprese innovative in cammino. Ecco le opportunità per i giovani

Giovani e innovazione, un connubio naturale che presto vedrà un nuovo sportello della rete Progetti d’Impresa della Città metropolitana, anche a Monte San Pietro. E’ anche questo l’esito del percorso Giovani imprese in Cammino, cofinanziato dall’associazione nazionale comuni italiani e promosso dal Comune di Bologna con le Unioni dei Comuni Appennino bolognese, Savena-Idice e Reno-Lavino-Samoggia e dalla Città metropolitana di Bologna, che già nella sua prima fase ha accompagnato quindici giovani imprenditori a concretizzare le loro idee d’impresa. Si va dal barbecue che non fa fumo alle ceramiche d’arte, dai profumi di origine vegetale alla realizzazione di accessori in pelle utilizzando scarti industriali. E ancora, un "rifugio" per cicloturisti ed escursionisti a Monghidoro, un’azienda agricola sulla Fondovalle Savena e un’impresa artigiana che in Appennino esegue piccoli interventi a domicilio. Negli scorsi mesi il percorso si è articolato in workshop per arricchire le competenze e le conoscenze di giovani, anche di quelli che non hanno beneficiato del percorso di accompagnamento. Grazie al progetto sono state inoltre svolte azioni per coinvolgere i giovani dei territori e le scuole.

"Al momento dell’avvio del percorso, la maggior parte delle 15 idee progettuali non era costituita come impresa e ha permesso a giovani imprenditrici e imprenditori di sviluppare un business plan e un pitch di presentazione della propria impresa", spiegano i promotori. Rispetto alle tre Unioni di comuni partner, i progetti si sono distribuiti con un particolare interesse verso i Comuni dell’Appennino (6 progetti); Unione Savena Idice (5 progetti); Unione Reno Lavino Samoggia (4 progetti). Idee imprenditoriali che sono state presentate nei giorni scorsi ad esponenti degli enti locali coinvolti, fra essi la sindaca di Monte San Pietro Monica Cinti e la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi, e poi a investitori e professionisti del settore.