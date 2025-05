Imprese più sostenibili. L’Appennino si rinnova

Imprese innovative e allo stesso tempo sostenibili. A questo concetto particolarmente rilevante nei territori montani è dedicato il ciclo di incontri promossa da Bis, Bologna Innovatione Square, in collaborazione con i Comuni interessati. "Nel dialogo tra impresa e ambiente si giocano alcune delle sfide più importanti dello sviluppo economico contemporaneo, soprattutto nei settori produttivi e nelle aree interne del Paese – spiega una nota dell’Unione dell’Appennino –. Da un lato ci sono le imprese già attive, che quotidianamente si confrontano con nuove esigenze legate alla sostenibilità. Dall’altro ci sono tanti giovani e aspiranti imprenditori, che vedono proprio nella sostenibilità la chiave per costruire un progetto di vita e di lavoro". Ma come si rende davvero sostenibile un’impresa? E come si trasforma un’idea in un’opportunità concreta?

A queste domande si propone di rispondere Eco-Lab, il ciclo di incontri laboratoriali promosso dagli Sportelli di Bis, pensato per chi vuole avviare o trasformare un’attività in chiave sostenibile. Cinque i settori d’impresa al centro del percorso, con il supporto di esperti e casi studio per esplorare soluzioni, strumenti e modelli organizzativi capaci di coniugare sviluppo e responsabilità ambientale. Ecco il calendario degli incontri: ’Eco-turismo’ è il tema di lunedì 19 maggio, ore 18-20.30, nella Sala del Parco a Lizzano in Belvedere; martedì 27 maggio, negli stessi orari, si parlerà di ’Forestazione e arboricoltura’ alla Biblioteca comunale Martinelli di Alto Reno Terme; giovedì 5 giugno il tema sarà ’Agro-ecologia’, dalle 20.15-22.45 nella Sala consiliare di Loiano; ’Eco-mobilità’ è il titolo dell’incontro di mercoledì 11 giugno, dalle 17.30 alle 20 nella Sala conferenze del Municipio, di Monghidoro; infine, ’Eco-edilizia’ al centro dell’appuntamento di giovedì 19 giugno, ore 18-20.30, nella Sala consiliare di Monte San Pietro. La partecipazione a ciascun incontro è gratuita e su registrazione.