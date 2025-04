’Imprese riuscite’ per la solidarietà. Eventi con sportivi e imprenditori

Le leggende del basket Carlton Myers e Sasha Danilović, l’ex ct dalla Nazionale, Roberto Mancini, l’ad di Dallara automobili Andrea Pontremoli, la campionessa paralimpica di nuoto Giulia Ghiretti. Sono questi gli ospiti 2025 di ’Imprese Riuscite’, iniziativa benefica ideata e promossa da quattro solide realtà bolognesi – Illumia, Dino Corsini, Faac e Macron – a sostegno dei progetti sociali realizzati da quattro onlus attive sul territorio. ’Imprese Riuscite’ è un ciclo di incontri esclusivi in cui volti notissimi dello sport e dell’imprenditoria salgono sul palco per condividere dal vivo storie vere di tenacia, coraggio e determinazione. Le serate, riservate alle aziende sponsor, uniscono ispirazione, solidarietà e networking e si svolgeranno tra aprile e giugno.

L’intero ricavato dell’iniziativa verrà destinato in parti uguali a quattro onlus del territorio:  Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, attiva con il progetto anti tratta, impegnato nel recupero di giovani donne vittime di sfruttamento sessuale;  Associazione La Mongolfiera Odv, che sostiene bambini con disabilità e le loro famiglie nel percorso scolastico e post-scolastico;  Associazione Bimbo Tu Aps, che offre supporto a bambini e ragazzi affetti da patologie del sistema nervoso centrale, disturbi neuropsichiatrici e alimentari, insieme alle loro famiglie;  Associazione Amici di Emmaus, che opera a favore di giovani con disabilità, orfani e bambini sfollati dalla guerra in Ucraina. Grazie a un contributo di partecipazione, che sarà interamente devoluto alle onlus (le quali emetteranno regolare ricevuta), le aziende sponsor potranno accreditare i propri invitati – collaboratori, partner o dirigenti – per assistere alle serate. Ogni incontro sarà introdotto da un aperitivo di networking.

Obiettivo 2025: coinvolgere trenta aziende partecipanti. Novità di quest’anno: una cena o pranzo esclusivo presso Fattorie Zivieri (Sasso Marconi), riservato a due rappresentanti per azienda sponsor. "Imprese Riuscite è un progetto che ci ricorda quanto le storie delle persone abbiano il potere di ispirare, unire e generare valore – dice Marco Bernardi, presidente di Illumia –. Portare sullo stesso palco grandi protagonisti dello sport e il mondo delle imprese per affrontare tematiche cruciali come la competizione, la visione e la resilienza, è il nostro modo di vivere la responsabilità sociale dell’Impresa e sostenere chi ogni giorno ne è esempio in quello che fa".