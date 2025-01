Imprese, università, cultura e sanità. Domani in regalo Bologna Top Ten. In vetrina le eccellenze della città

L’unità tra istituzioni, imprese e associazioni. Un tessuto industriale che tiene nonostante le bufere internazionali. L’eccellenza dell’istruzione universitaria (e non solo) e della Sanità pubblica, oltre a musei, teatri e concerti che tengono alta la bandiera della cultura sotto le Due Torri.

Queste alcune delle ragioni per cui Bologna si conferma tra le prime dieci città per la qualità della vita, nella prestigiosa classifica del Sole 24 Ore. Di più: il capoluogo emiliano-romagnolo è in testa fra le aree metropolitane, in un’Italia che ha visto privilegiare nei punteggi province di media grandezza, come Bergamo, Trento e Bolzano.

‘Bologna Top Ten’, magazine di 64 pagine in regalo con il Resto del Carlino di domani, racconta la nostra città attraverso la voce degli attori principali, settore per settore, con approfondimenti, grafici, interviste. Il magazine è disponibile anche nella versione digitale del quotidiano, tutta da sfogliare sui propri device, scaricando l’app il Resto del Carlino.

Ed ecco dunque che, oltre ai lunghi colloqui del neo presidente della Regione, Michele de Pascale, e del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che fanno il punto sul futuro del sistema emiliano-romagnolo e della città delle Due Torri, dibattendo di temi che interessano i cittadini tutti i giorni come la ricostruzione post-alluvione, il traffico e i cantieri, il lettore potrà trovare approfondimenti con i protagonisti della vita economica, dalla Camera di commercio alle sigle che riuniscono artigiani, negozianti e cooperative. Un’unione di intenti pubblico-privata che è poi il sale della nostra terra. Sei sezioni, da ’Ricchezza e Affari’ a ’Cultura e Tempo libero’, passando per i grandi temi della Sanità, dell’Istruzione, dell’Assistenza, della Sicurezza e della Casa.

Bologna Top Ten dà voce anche all’aspetto culturale, con le novità del comparto raccontate dai neo assessori di Comune e Regione, Daniele Del Pozzo e Gessica Allegni, e dal sovrintendente del Teatro Comunale, Fulvio Macciardi. E ancora, la grande fumettista e illustratrice Francesca Ghermandi. Si farà il punto anche sulla sicurezza, con Carabinieri e Squadra Mobile impegnati in prima fila per proteggere i cittadini, sulla mobilità – con cantieri e Città 30 sotto la lente – e si affronteranno i nodi della Sanità, con una lunga intervista con la direttrice generale del Sant’Orsola, Chiara Gibertoni, e i sindacati dei medici.

A completare il tutto, classifiche e grafici, comparto per comparto, per avere un’idea plastica delle eccellenze che rendono unico il territorio. Insomma, Bologna Top Ten è uno sguardo complessivo sulle prospettive della nostra città, per capire dove siamo ora e dove possiamo arrivare.