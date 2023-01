’Impronte digitali’, tornano i laboratori Due appuntamenti a settimana per i giovani

Video editing, comunicazione social e web journalism, radio e podcast, esperienze teatrali: torna il percorso di formazione realizzato dall’Ufficio Giovani del Comune per i ragazzi della città e del territorio metropolitano. Dopo il successo della prima edizione e gli ospiti d’eccezione incontrati dai giovani partecipanti – da Stefano Accorsi a Rancore e Murubutu, passando per Emilio Casalini e Guido Michelotti – il Comune rinnova l’impegno con i ragazzi e le ragazze del territorio metropolitano di Bologna per una nuova serie di laboratori creativi. Il progetto coinvolgerà 32 giovani, tra i 16 e i 19 anni, e si svilupperà da febbraio a giugno 2023, impegnando i ragazzi e le ragazze con due appuntamenti pomeridiani settimanali. Chi aderirà al progetto e vi parteciperà attivamente riceverà un riconoscimento economico di 200 euro.

"Un investimento in controtendenza rispetto a un bilancio comunale che deve fare fronte all’aumento dei costi energetici", rivendica Mattia Santori, consigliere delegato alle politiche giovanili. Le iscrizioni chiuderanno il 20 gennaio alle 15. Per info e iscrizioni: www.flashgiovani.itimpronte-digitali-2