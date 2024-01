"Impugni la sanzione? FdI ti aiuta"

Fratelli d’Italia tende la mano a chi dovesse prendere una multa con i nuovi limiti. "È assurdo essere multati perché si guida a 36 chilometri orari, solo per un scelta ideologica voluta da Lepore e dal Pd – tuona Stefano Cavedagna, capogruppo meloniano in Comune – che in Aula annuncia l’intenzione di "fornire assistenza legale gratuita a tutti coloro che volessero fare ricorso contro le sanzioni della Città 30". In pratica, chi dovesse impugnare una sanzione ricevuta per aver viaggiato tra i 30 e i 50 chilometri orari, il partito di governo "coprirà le spese del contributo unificato. Spesso – continua Cavedagna – chi riceve una sanzione da 29,40 euro non fa ricorso, perché, tra la necessità di trovare un assistente legale e le spese di contributo unificato, che per ogni singola sanzione sono di 43 euro, preferisce pagare entro i cinque giorni". Un ulteriore passo contro il modello che ha investito le nostre strade.

"Non si può chiedere ai cittadini di andare ai trenta all’ora - conclude Cavedagna -. Dal 16 gennaio, c’è stato un dispiegamento incredibile di vigili urbani nei posti di blocco, mentre nei periodi precedenti non ci sono stati controlli. Intendiamo contribuire a ‘ribaltare’ questa norma comunale, a maggior ragione quando dovesse arrivare la direttiva del Ministero dei Trasporti".

Mariateresa Mastromarino