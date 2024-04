In 300 sotto il Comune. Cori, urla e striscioni. Alla fine scoppia la festa: "Il parco non si tocca"

Moroni

Dentro, il confronto. Fuori, il presidio. Un presidio partecipato, ma pacifico (almeno questa volta), durato più di quattro ore e finito con la gioia del plotone dei manifestanti: "I lavori sono sospesi". I primi partecipanti, più di un centinaio, si piazzano davanti alla Salaborsa già dalle 17, nonostante l’incontro tra il Comitato Besta e il sindaco Matteo Lepore non inizi prima delle 19. Musica dagli amplificatori, bandiere, striscioni, un fumogeno rosso. Poi, raggiunti da altri sostenitori della causa, si spostano in fretta e furia davanti Palazzo d’Accursio al grido "Il Don Bosco non si tocca". Sono radunati a pochi metri dall’ingresso: tutto intorno, una nutrita schiera di forze dell’ordine. Polizia e digos, soprattutto, ma anche i carabinieri all’angolo con piazzetta Guazzaloca. Altri agenti della locale controllano i varchi principali tra piazza Maggiore e il Nettuno. Una presenza massiccia, vista la settimana infernale delle Besta, tra scontri, blitz notturni, arresti e anche insulti alla stampa.

C’è chi arriva con alcune piantine, chi addirittura con un ramo e un cartello: "Sono uno degli alberi abbattuti dal cantiere". C’è chi arriva con i figli, chi ha messo in pausa lo studio in vista dell’esame di Maturità, chi si è trovato di passaggio e sceglie di fermarsi. A sentire le voci dei manifestanti, in totale circa 300, l’importante è "esserci" e "continuare la lotta". Non ci sono consiglieri comunali.

"Noi sosteniamo il comitato che da mesi chiede un dialogo con il sindaco: finalmente, dopo la settimana scorsa, è stata accettato – spiegano da Potere al Popolo –. Bisogna fermare la minaccia di sgombero: lo sostiene il Comitato e noi lo supportiamo. Non ci può essere dialogo con la minaccia di uno sgombero". È stato proprio il movimento guidato da Marta Collot, nato tra i centri sociali di Napoli, a lanciare l’evento qualche giorno fa. Subito si erano accodati in tanti tra i protagonisti delle barricate al Don Bosco: le associazioni ambientaliste, dal Wwf a Legambiente; i residenti; i bolognesi che vivono altrove, ma sono interessati al dibattito; il sindacato Usb; i collettivi studenteschi, non da ultimo, in particolare Osa e Cambiare Rotta.

Uno striscione sventola davanti Palazzo: "Il Don Bosco resiste a cemento, sgombero e violenze poliziesche". E ancora: "Bologna è rossa di vergogna, fermiamo l’asse Lepore-Piantedosi". C’è tempo anche per contestare la vicesindaca Emily Clancy, e più in generale tutte le politiche portate avanti dall’amministrazione nell’ultimo anno e mezzo. A cominciare dagli alberi abbattuti: almeno una trentina al Don Bosco.

"Arriviamo qui dopo una settimana di resistenza – urla al megafono un manifestante –. Una resistenza iniziata da mesi per dire basta a questo modello di sviluppo". Nel mirino finisce anche il tram, non è una novità.

A un certo punto arriva l’ok: una delegazione di una decina di persone, guidate dal portavoce del Comitato Besta, sale per incontrare Lepore. La folla applaude, qualcuno ripete che "è già una vittoria". Ma l’obiettivo è vedere stoppato il progetto delle nuove Besta, o almeno intavolare una trattativa, un dialogo che finora è mancato, e così i manifestanti rimangono compatti sotto al Municipio. Qualcuno se ne va a casa per cena: studenti e ragazzi, soprattutto. I più giovani. Le ore passano: "Noi abbiamo altro da fare", cominciano a scandire i manifestanti, accompagnando le urla con un fischietto. La musica non si ferma, una giovane improvvisa qualche rima rap su quello che sta succedendo al Don Bosco. Poi prende il microfono una bambina, con tutta l’innocenza del mondo: "Ma gli animali del parco, poi, come faranno?".

Alle 20.30, ancora nessuna news dal Comune. Il presidio continua imperterrito, restano almeno 100 persone. Alle 21 i cori diventano schiamazzi senza logica, soltanto per fare baccano ed entrare in pressing sulla giunta. Alcuni ordinano da mangiare, altri si ‘allungano’ a prendere un pezzo di pizza per qualche minuto. Alle 21.10, finalmente, la delegazione esce tra gli applausi e le urla della folla.

"Siamo su posizioni diverse – spezza subito la tensione Roberto Panzacchi, portavoce del Comitato –. Ma i lavori sono sospesi (altre urla e applausi, ndr), perché finalmente è stato intavolato un dialogo. La pensiamo diversamente praticamente su tutto, ma il sindaco ha garantito che non ci saranno interventi della forza pubblica. L’immaginazione civica, di cui lui è stato assessore, ha portato a questo: dobbiamo immaginare molte cose e speriamo che vengano portate a termine. Ora valuteremo l’opportunità che abbiamo concordato, cioè instaurare un tavolo, e decidere quando ci si vedrà". Quattro ore di presidio, ma l’epilogo è tra i sorrisi. Il grido riempie piazza Maggiore: "Il Don Bosco non si tocca, lo difenderemo con la lotta".