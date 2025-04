In 34mila al festival Play. Torna il 10-12 aprile 2026

Play, la tre giorni del festival del gioco in Fiera a Bologna ha confermato "la sua crescita di anno in anno affermandosi come l’evento leader del gioco analogico in Italia". La rassegna si è chiusa con "più persone su spazi più ampi (oltre 34.000 visitatori unici su +50% di superficie)", quasi 3.000 tavoli di giochi (+30%) e più servizi per pubblico, editori, associazioni. E già si guarda alla prossima edizione, la 17ª: date fissate dunque, dal 10 al 12 aprile 2026 ancora a BolognaFiere. "La scelta logistica di BolognaFiere, con i suoi ampi spazi e servizi, ha reso possibile accreditare sempre più ‘Play’ come evento di peso internazionale nel mondo del gioco analogico. Tutti i quattro padiglioni - dedicati ai giochi da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie – hanno riscosso un grandissimo successo", ha detto Silvia Pozzi, project manager del Festival del Gioco. Va dunque in archivio una edizione “da record” con oltre 200 espositori, 914 eventi, oltre 1.500 studenti di circa 90 classi.