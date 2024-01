In 400 alla camera ardente per Laffi. Oggi il funerale celebrato da Zuppi

Più di 400 persone si sono recate ieri alla camera ardente di Ferruccio Laffi. Allestita presso il sacrario di Marzabotto, tante persone hanno sentito la necessità di andare a salutare uno degli ultimi superstiti della strage di Monte Sole. Da anni, anzi da decenni, nei suoi colloqui con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e nei vari incontri pubblici spiegava come ci fosse un solo modo per sconfiggere l’odio, quello di non piegarsi alle sue logiche, perché la pace non può nascere dal male, ma è la vera medicina per sconfiggere il male. Un insegnamento che in tanti non hanno dimenticato e la dimostrazione è legata al via vai di gente che si fermata per un semplice saluto.

"Nonostante i tempi stretti – racconta la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi – diverse realtà si sono organizzate e oggi viaggeranno in pullman per essere presenti alle esequie che saranno celebrate dal cardinale Matteo Zuppi. Desidero ringraziare l’arcivescovo per questa immediata disponibilità e per la sensibilità che ha sempre avuto verso il nostro territorio e per la sua storia atroce di cui Laffi è stato un testimone. Siamo tristi, ma adesso tocca a noi tenere viva e attuale quello che lui ci ha trasmesso ricordando quei giorni terribili".

Anche il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliaruolo ieri si è recato al Sacrario di Marzabotto, mentre oggi i funerali sono previsti alle 11.15. Al termine della funzione la bara sarà trasportata nella piazza del paese per l’ultimo saluto. Concluso il processo della cremazione, le spoglie di Laffi saranno tumulate nel cimitero di Sperticano, dove già riposa la moglie. La camera ardente verrà riaperta questa mattina alle 9.30 ed è prevista la partecipazione delle rappresentanze del Comune di Bologna, della Città metropolitana e della Regione Emilia Romagna.

