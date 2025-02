In A14 con un chilo di droga. Stop ai Bonnie e Clyde della coca

I Bonnie e Clyde della droga viaggiavano su una 500. Sotto al sedile un panetto di cocaina da un chilo per un valore di centomila euro. Era iniziato come un semplice controllo in autostrada ed è finito con un doppio arresto.

E’ accaduto qualche giorno fa durante l’attività di controllo e vigilanza stradale della polizia di stato al fine di "prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito". A finire in manette sono stati due cittadini italiani, un uomo ed una donna entrambi di 34 anni, originari della provincia di Torino, per la detenzione di una notevole quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I due sono stati fermati dopo mezzogiorno da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna (impegnata nell’attività di controllo lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali) lungo la carreggiata sud dell’autostrada A/14, in prossimità dell’area di servizio Sillaro.

L’uomo e la donna a bordo della 55 sono apparsi nervosi e insofferenti, per questo motivo, sono stati sottoposti ad un controllo più approfondito esteso al mezzo.

Dopo un’attenta ricerca i poliziotti, sotto il sedile anteriore destro dell’automobile, hanno trovato un panetto di cocaina, per un peso complessivo pari a un chilo e cento , destinato allo spaccio. La sostanza stupefacente è stata, quindi, sequestrata e la coppia di automobilisti è stata arrestata e accompagnata in carcere.

Dopo gli opportuni controlli, la sostanza, una volta smistata nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare – secondo le stime delle forze dell’ordine – fino a 100mila euro.

