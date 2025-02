In Accademia l’arte che verrà

Fulcro dell’arte che verrà, laboriosamente all’opera tra didattica e pratica tutto l’anno, in occasione di Art City l’Accademia di Belle Arti dal 6 al 9 febbraio diventa un dedalo di sale espositive – anche i corridoi sono stati ’invasi’ – con i progetti di studentesse e studenti dei Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e Arti Applicate. Si tratta dell’Ababo Open Show, evento fulcro dell’Ababo Art Week, che include anche conferenze, tra cui la quarta edizione del ciclo di incontri ArTalk City, l’annuale appuntamento con la Giornata di studio sul restauro del Contemporaneo, poi un evento dedicato alla memoria di Alberto Garutti e infine la partecipazione dell’istituzione ad Arte Fiera con uno stand (B96 al padiglione 26) curato da Maura Pozzati. Questo spazio, intitolato ’My Favourite Things’ come il brano portato alla fama da John Coltrane, dirotta la selezione su opere degli studenti che parlano di cose: oggetti sui quali si depositano significati affettivi, intellettuali, culturali, personali.

Realizzare questi giorni di Open Show dento l Accademia significa però mettere in moto quella macchina creativa che si addice a una vera ’factory’ dove si fa tutto, dai flyers all’allestimento e fino alla comunicazione.

Gli studenti si allenano al lavoro anche nella grafica: gli artisti invitati per gli ArtTalk, Fatma Bucak, Susan Philipsz, Valentina Furian, Jorge Macchi insieme al duo dmstfctn e Urs Lüthi (che il 5 febbraio alle 12.30 in Aula Magna dialoga con Fabiola Naldi ) appaiono su flyer come quelli dei club. Poi ci sono gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte che si trasformano in vere e proprie guide per chi vorrà prenotare una visita (gratuitamente su eventbrite).

Non bastasse tutto questo programma, c’è anche un Ababo Off con gli studenti coinvolti in altri progetti: tra questi, ’Occhio! Sguardi sul territorio’, installazione a cura di LABBRAINdesign nel Cortile d’Onore di Palazzo Zani, sede del Consorzio della Bonifica Renana, composta da manifesti grafici e artistici realizzati dal Corso di Design Grafico (opening 6 febbraio ore 18); ancora, la mostra ’La finestra sul cortile’ allestista nello splendido Collegio Artistico Venturoli (opening: 7 febbraio, ore 18); ’Teatrodisegnato/01’, mostra dei disegni ispirati allo spettacolo ’La vegetariana’ di Daria Deflorian, nel Foyer del Teatro Arena del Sole dove è andato in scena qualche settimana fa (opening 6 febbraio, ore 18). Infine da ricordare la performance ’Fashion and dance tribute to Schlemmer’ con i costumi realizzati dagli studenti del Triennio di Fashion design, nell’ambito della mostra ’Le ragazze del Bauhaus’ allestita alla Sala Cavazza del Quartiere Santo Stefano (in calendario domenica 9 febbraio, ore 18).