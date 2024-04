In aiuto della torre malata. Le magliette della Macron portano altri 20mila euro

Macron sostiene lavori di messa in sicurezza e consolidamento a delle Torri Garisenda e Asinelli. Grazie alla vendita della speciale t-shirt ’We love Bolo’, lanciata in dicembre insieme al Comune, sono stati raccolti 20.000 euro. Si sommano ai 100.000 euro donati dall’azienda di Crespellano, sempre nel dicembre scorso, per il progetto di salvaguardia delle stesse torri. La somma raccolta grazie alle magliette è stata consegnata al sindaco, Matteo Lepore, in visita nella sede di Macron. Sull’iniziativa del brand emiliano condivisa con Bologna Welcome, che ha esposto e venduto la t-shirt anche nei propri Infopoint, commenta Lepore: "Ringrazio Macron per questa ulteriore donazione, ha dimostrato ancora una volta di avere le radici e il cuore per la città".

Gianluca Pavanello, ceo di Macron, aggiunge: "Siamo felici dei risultati di questa iniziativa, che abbiamo subito avviato in collaborazione con il Comune di Bologna e della risposta che ha avuto da parte dei bolognesi". Oggi a Palazzo d’Accursio si terrà ’La Garisenda dallo spazio, una visione universale del simbolo bolognese’, evento di sensibilizzazione sul valore storico della Garisenda per la città organizzato dal Gruppo Rotary Felsineo e dai numerosi Rotary del Distretto 2072 Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Tommaso Ghidini della European Space Agency parlerà della visione dallo spazio della Garisenda mentre Roberto Corinaldesi racconterà la storia della Garisenda nei secoli.