In alto i calici al ’Mercato dei vini’. L’expo dei vignaioli indipendenti

di Nicholas Masetti

BOLOGNA

Taglio del nastro in grande stile per il Mercato dei vini vignaioli indipendenti Fivi a Bologna, città che per la seconda volta ospita il più importante evento del settore. La tredicesima edizione infatti conta su oltre mille espositori provenienti da tutta Italia, con un respiro di mercato e di pubblico sempre più internazionale viste le cantine arrivate dalla Bulgaria e dalla Slovenia. Uno spazio, a Bologna Fiere, di 30mila metri quadri su quattro padiglioni, con a disposizione oltre ottomila vini da assaggiare, gustare e comprare. Gianpiero Calzolari, presidente della location che ospita l’evento, è convinto che Bologna abbiamo un potenziale importante: "Il Mercato è partito nel migliore dei modi. Insieme a Slow Wine Fair Bologna acquisisce così una dimensione di riferimento centrale per il tema dei vini, soprattutto per quelli che hanno una storia, un legame col territorio". Toscana, Marche, Piemonte, ma anche Emilia-Romagna, Umbria e Veneto. Insomma, tutte le regioni italiane sono rappresentate da diversi vini. Ma non solo. Accanto alle cantine (padiglioni 29 e 30), i visitatori possono conoscere i prodotti di 32 olivicoltori soci di Fioi - Federazione italiana olivicoltori indipendenti. E poi, al padiglione 36, ecco gli artigiani del cibo con 15 food truck.

Lorenzo Cesconi, vignaiolo e presidente Fivi, accompagnato da Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e all’Agroalimentare dell’Emilia-Romagna, Daniele Ara, assessore all’Agricoltura di Bologna, e Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, spiega: "Siamo 1.008 unità, riunite a rappresentare l’Italia del vino artigianale, fatto come si deve, da aziende verticali. Il Mercato è cambiato, si è strutturato. La nostra associazione è cresciuta molto, riusciamo a incidere sulle decisioni. Tutto questo grazie all’impegno di noi vignaioli e alle collaborazioni che siamo riusciti ad allacciare con la città di Bologna e con questa regione".

Il programma proseguirà oggi dalle 11 alle 19. Alle 11.30 occhi sulla Sardegna e sul vitigno Cannonau. I vignaioli di Mamoiada (Nuoro) dialogano con un collega della Calabria, con la possibilità di diversi assaggi. Poi, alle 14.30, i riflettori si spostano sulla terra di casa, l’Emilia-Romagna, grazie alla masterclass "200 anni e non sentirli: il VinSanto di Barattieri", tra le più antiche aziende regionali. Cinque i vini in degustazione. Domani la chiusura dell’evento dalle 11 alle 17.