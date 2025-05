In anteprima al Galliera e poi all’Orione le avventure di Gino

Avventura, comicità e un importante messaggio sociale. Ecco i segni particolari di ’Gino and Friends – Eroi per la città’, il lungometraggio animato tutto italiano diretto da Marco Storani, che arriva nelle sale Acec della nostra città a cominciare dall’anteprima di questa mattina al cinema Galliera. Il regista, uno dei nomi storici dell’animazione italiana, già creatore e art director di successi come Winx Club, La Freccia Azzurra, Prezzy e Monster Allergy, sarà presente in sala. Da domani, invece, il film si vedrà poi al cinema Orione. La la storia di Gino è quella di un piccolo coccodrillo cresciuto lungo le sponde del Tevere, alla ricerca della propria identità in un mondo che lo considera diverso. Emarginato dagli altri animali del fiume, trova un amico fidato in Thomas, un eccentrico gabbiano, con cui intraprende un viaggio alla scoperta di sé e insieme a Claire, una gatta indipendente e coraggiosa, i tre protagonisti si trovano coinvolti in una pericolosa avventura: sventare il piano di Willow, il perfido capo dei ratti, deciso a sterminare l’umanità per conquistare la città. Un racconto per tutta la famiglia, che unisce tradizione e innovazione nell’animazione 2D, con personaggi memorabili e una storia che parla di accettazione, amicizia e crescita personale. Gino and Friends nasce da un’idea di Valentino Grassetti (autore e sceneggiatore di serie di culto come Tommy & Oscar, Monster Allergy, Scuola di Vampiri) e Firmino Pasquali, con sceneggiatura firmata dallo stesso Grassetti. L’aspetto visivo del film è arricchito dalla scenografia di Rodolfo Broccolini, dalla direzione artistica e grafica di Simona Cornacchia e Marco Storani, dalle musiche di Silvia Leonetti, Stefano Switala e dagli effetti sonori realizzati da Alessio Giorgianni. L’animazione è stata curata dal MMC Studio di Jesi.

b. c.