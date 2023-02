In anteprima al Jolly il film ’The Whale’ candidato a tre Oscar

Se volete dare un’occhiata in anticipo a uno dei film di cui si parla di più, questa sera alle ore 21 al Pop Up Cinema Jolly di via Marconi si terrà l’anteprima in versione originale sottotitolata di ’The Whale’, il nuovo film di Darren Aronofsky (già autore de Il cigno nero e The Wresler) candidato a tre premi Oscar: miglior attore protagonista per Brendan Fraser, miglior attrice non protagonista per Hong Chau e miglior trucco e acconciature. Da domani in tutte le sale con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.