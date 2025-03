In anteprima il nuovo film di Mainetti. Un cast stellare per ’La città proibita’

Al cinema The Space di viale Europa stasera alle 21 anteprima il nuovo film di Gabriele Mainetti ’La città proibita’. Un’occasione per vedere l’originale action con protagonisti Enrico Borrello, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti, Yaxi Liu e Chunyun Shanshan. Il film sarà poi nelle sale a partire dal 13 marzo. Il regista cult di ’Lo chiamavano Jeeg-Robot’ e ’Freaks Out’ mette in scena un film dalla trama assolutamente originale. Mei, cinese, arriva a Roma per cercare la sorella scomparsa; Marcello e mamma Lorenza portano avanti il ristorante di famiglia. Quando i loro destini si incrociano, tra pregiudizi e nemici spietati, la battaglia è inevitabile...