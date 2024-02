In anteprima l’album di Gallagher e Squire

È una di quelle notizie che emoziona tutti i fan del Britpop e degli appassionati della scena musicale di Manchester: Liam Gallagher e John Squire, rispettivamente iconici frontman degli Oasis e leggendario chitarrista degli Stone Roses, hanno dato vita a un progetto musicale. Un lavoro che vedrà protagonista in qualche modo anche la nostra città visto che nel negozio di musica Semm di via Oberdan domani andrà in scena una gustosa anticipazione. Semm, infatti, è stato scelto da @warnermusicitaly tra i cinque negozi di dischi indipendenti in Italia, per il listening party in anteprima: l’appuntamento è domani dalle 19.30 alle 21. La storia della collaborazione fr aid ue artisti affonda le sue radici nella storia del rock britannico. Gallagher e Squire si sono incontrati per la prima volta 30 anni fa durante la registrazione di Definetely Mybe, l’album di debutto degli Oasis in cui è evidente quanto gli Stone Roses abbiano influenzato il giovane Liam. Il momento culminante di questa amicizia musicale è stato l’esibizione di Squire come ospite durante il leggendario concerto degli Oasis a Knebworth nel 1996 dove si esibirono in una indimenticabile Champagne Supernova. Il primo singolo di debutto di Gallagher e Squire, Just another rainbow è subito balzato al 16esimo posto nella classifica del Regno Unito.