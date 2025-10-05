In Appennino c’è più gusto. Festa al caseificio sociale

Una festa per i sessant’anni del caseificio Fior di Latte. La speciale ricorrenza è stata celebrata nei giorni scorsi, al riparo di una tensostruttura allestita nel cortile davanti ai locali di via Torretta 206. Tante le persone intervenute: i soci, le loro famiglie, i dipendenti, le rappresentanze delle associazioni agricole, i dirigenti del consorzio e gli amministratori locali, tutti insieme a festeggiare una storia di successo che prosegue nel futuro. Nella tarda mattinata si è svolto un incontro durante il quale sono intervenuti Giulio Ghiaroni, presidente della sezione bolognese del Parmigiano Reggiano, Daniele Vignudelli presidente del Fior di latte, Emilio Braghin presidente della sezione Parmigiano-Reggiano di Modena, Giuseppe Pucci sindaco di Gaggio Montano, Nicola Bertinelli, presidente del consorzio Parmigiano reggiano e Giovanni Zaccanti, noto imprenditore locale figlio di Tonino, uno di coloro che nel 1965 realizzarono il caseificio sociale.

"Da allora tutto è cambiato – ricorda Vignudelli –. Alla fine degli anni ‘70 i soci superavano il centinaio, oggi sono 13, su un territorio che va da Marzabotto a Fanano, in provincia di Modena. Il numero delle aziende non deve trarre in inganno: oggi le stalle sono meno, ma gli animali gestiti più di un tempo e, soprattutto, più produttivi. La passione degli allevatori che, ogni giorno, si alzano all’alba per mungere e conferire il latte è ancora quella delle origini". Numeri di tutto rispetto per il caseificio di Gaggio, circa 10 mila forme di Parmigiano all’anno per un totale di 50mila quintali di latte lavorato. Il 50% circa della produzione è venduto al dettaglio nei quattro punti vendita di Gaggio, Vergato, Pescia e Pistoia. "Mi emoziona – ha ricordato Zaccanti – avere qui di fronte, nel 60° anno di attività, alcuni dei fondatori. Il merito dei nostri genitori fu di capire, in anticipo sui tempi, che insieme si poteva fare tanta strada". "All’inizio – ricorda il sindaco Giuseppe Pucci – quasi ogni famiglia portava il latte prodotto dai pochi capi presenti in stalla, oggi, su 13 soci, sette provengono ancora da Gaggio, a conferma del radicamento nel territorio. Il Parmigiano del Fior di latte è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, di cui siamo estremamente orgogliosi".

Fabio Marchioni